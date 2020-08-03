Сотрудники СБУ притворились работниками СМИ: Корреспондент ZIK рассказал эксклюзивные подробности задержания "киевского террориста"

Телеканал ZIK

Для задержания "киевского террориста" сотрудникам Службы безопасности Украины пришлось притворяться инженерами ТЖК, которые носят журналистам штативы.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK рассказал специальный корреспондент ZIK Андрей Лащ, который принимал участие в спецоперации по задержанию террориста в БЦ "Леонардо".

По словам Андрея Лаща, мужчина, который угрожал взорвать взрывчатку в отделении банка, вел себя очень вызывающе. Одним из его требований было то, чтобы с ним внутри помещения находились прямоэфирные телеканалы, поэтому журналисту удалось попасть внутрь и впоследствии он вместе с переговорщицей от правоохранителей вел диалог с "киевским террористом".

"Когда мы с оператором Олегом Борщевским дали согласие на то, что мы готовы войти внутрь, дождались еще одну телевизионную камеру. С нами был проведен инструктаж. Он длился примерно час. Был показан план отделения банка, где находится заложница. Потом нам сказали нашу роль в этой истории – мы должны были выполнить его требования, если они будут адекватные, предоставить ему возможность быть в прямом эфире", – рассказал Андрей Лащ.

Кроме этого он добавил, что под видом инженеров ТЖК к так называемому киевскому террористу вместе с журналистами попали работники СБУ.

"То есть они не ворвались, они, фактически, уже были там с нами. Но они были в роли инженеров ТЖК. Кто не знает, на некоторых телеканалах есть инженеры ТЖК, которые носят штатив", – пояснил Андрей Лащ и отметил, что когда он задал очередной вопрос "киевскому террористу", работники СБУ дали друг другу "отмашку" и "скрутили" злоумышленника.

"И, как он требовал, он получил свою славу", – акцентировал корреспондент ZIK.

Как сообщалось, сегодня, 3 августа, в центре Киева мужчина захватил заложницу и угрожал взорвать отделение банка.

Стало известно, что злоумышленник, захвативший заложницу в столичном бизнес-центре, требует начать телетрансляцию. В частности, на телеканале ZIK.

Добавим, Антон Геращенко сообщил, что мужчина является гражданином Узбекистана.

Впоследствии стало известно, что гражданина Узбекистана, который захватил заложницу и угрожал взорвать взрывчатку в отделении банка в здании бизнес-центра "Леонардо" в центральной части Киева, задержали.