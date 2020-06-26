Сообщника бывшего главы Кировоградской ОГА отправили за решетку

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Сергея Шевченко арестовали с правом внесения залога

Руководителю патронатной службы председателя Кировоградской ОГА Сергею Шевченко избрали меру пресечения: чиновника отправили за решетку с правом на залог. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на решение Высшего антикоррупционного суда.

Как отмечается, Сергея Шевченко арестовали на 60 дней с правом внесения залога на сумму свыше 5 миллионов гривен.

"Избрать подозреваемому Шевченко Сергею Сергеевичу 20.01.1995 г.р. меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, то есть до 23 августа. Определить подозреваемому залог в размере 2500 размеров прожиточного минимума, что составляет 5 млн 67 тысяч 500 гривен", – говорится в постановлении судьи.

К слову, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил для Шевченко залог в размере 8 миллионов гривен. Таким образом судья частично удовлетворил ходатайство обвинения.

Напомним, 26 июня председателю Кировоградской ОГА Андрей Балоню и руководителю патронатной службы Сергею Шевченко сообщили о подозрении в получении взятки.

Перед этим бывших чиновников разоблачили на получении неправомерной выгоды в размере 250 тысяч гривен.