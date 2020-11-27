Снижение урожайности и растрата угодий: Правоохранители разоблачили коррупционную схему в Нацакадемии аграрных наук

В подвале академии нашли целый арсенал оружия

Правоохранители разоблачили должностных лиц Национальной академии аграрных наук и структурных подразделений, которые по предварительному сговору наладили схему хищения имущества учреждения. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что руководители академии заключали с коммерческими структурами убыточные договоры о совместной деятельности. В частности, аграрии документально снижали урожайность, а остаток урожая делили между собой и должностными лицами НААН. В коррупционную схему входила и сдача в аренду земельных участков по заниженным ценам. Правоохранители отмечают, что академия имеет 480 тысяч гектаров в своем ведении.

Кроме того, полицейские зафиксировали растрату земельных угодий и имущества академии. Также злоумышленники неправомерно растрачивали средства, которые были выделены на закупку сельскохозяйственной продукции и гербицидов.

При этом за "крышевание" преступной деятельности руководство академии получало неправомерное вознаграждение, в том числе и в виде элитного внедорожника.

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Известно, что правоохранители провели обыски по адресам проживания должностных лиц и в помещениях НААН в Киеве, Львовской и Николаевской областях. В результате этого, кроме документации, свидетельствующей о преступной деятельности чиновников, был обнаружен и изъят схрон оружия.

В частности, в подвальном помещении Национальной академии аграрных наук Украины хранилось четыре гранатомета РПГ, автоматы АКС-У, пистолеты, гранаты РГД-5 и Ф-1, 2 артиллерийских снаряда калибра 23 мм и патроны различного калибра.

Все изъятое направили на проведение экспертиз. Полицейские устанавливают происхождение оружия и пути его попадания в государственное учреждение.

Сейчас следователи начали уголовные производства по статьям о мошенничестве с финансовыми ресурсами; легализации доходов, полученным преступным путем, а также присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

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Напомним, недавно на Закарпатье должностных лиц таможенного пункта "Солотвино" разоблачили на создании коррупционной схемы при ввозе автомобилей с иностранной регистрацией. Таможенники требовали около 700 евро за одну "євробляху".