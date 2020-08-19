На органы власти готовятся масштабные кибератаки ко Дню независимости, - СНБО

BBC

Также атака имеет цель дестабилизировать ситуацию во время подготовки к очередным местным выборам

Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны выявил признаки подготовки к масштабной скоординированной атаке на органы государственной власти Украины и объекты критической инфраструктуры накануне Дня Независимости. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Согласно сообщению, речь идет об активизации хакерской группировки Gamaredon, за которой стоят спецслужбы Российской Федерации.

"Специалисты НКЦК при СНБО Украины обнаружили тенденцию к модернизации программных средств кибератак с целью повышения эффективности преодоления средств защиты и сокрытия своей деятельности в скомпрометированных системах", - рассказали в СНБО.

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Как отмечается, во время последних попыток атак злоумышленники использовали вредоносные вложения, которые имитируют документы государственных органов власти, в частности, Службы безопасности Украины. Преступники рассылают вредоносные документы по электронной почте, и во время их открытия хакеры получают доступ к системам и сетям государственного учреждения.

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Напомним, ранее киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно компетентными органами Великобритании блокировали деятельность международной хакерской группировки.