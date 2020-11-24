Снайпер НВФ ранил украинского военного на Донбассе
Состояние здоровья украинского военного оценивается, как тяжелое
Вблизи Авдеевки снайпер незаконных вооруженных формирований ранил украинского военного. Об этом сообщила пресс-служба 72 ОМБР имени Черных Запорожцев в Facebook.
По информации военных, вражеский снайпер попал в украинского защитника около полудня, он получил огнестрельное ранение.
"Украинскому защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья тяжелое", - говорится в сообщении.
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Напомним, за прошедшие сутки, 23 ноября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года.