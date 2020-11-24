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Снайпер НВФ ранил украинского военного на Донбассе

Фото из открытых источников

Состояние здоровья украинского военного оценивается, как тяжелое

Вблизи Авдеевки снайпер незаконных вооруженных формирований ранил украинского военного. Об этом сообщила пресс-служба 72 ОМБР имени Черных Запорожцев в Facebook.

По информации военных, вражеский снайпер попал в украинского защитника около полудня, он получил огнестрельное ранение.

"Украинскому защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья тяжелое", - говорится в сообщении.

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Напомним, за прошедшие сутки, 23 ноября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года.

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