Снайпер НВФ ранил украинского военного на Донбассе

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Состояние здоровья украинского военного оценивается, как тяжелое

Вблизи Авдеевки снайпер незаконных вооруженных формирований ранил украинского военного. Об этом сообщила пресс-служба 72 ОМБР имени Черных Запорожцев в Facebook.

По информации военных, вражеский снайпер попал в украинского защитника около полудня, он получил огнестрельное ранение.

"Украинскому защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья тяжелое", - говорится в сообщении.

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Напомним, за прошедшие сутки, 23 ноября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года.