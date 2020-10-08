Сначала Полякова, теперь - Билык: в Харькове полиция открыла еще одно производство из-за нарушения карантина

Певице теперь грозит наказание в виде штрафа размером от 17 до 51 тысячи гривен

Харьковские правоохранители открыли уголовное производство из-за нарушения карантина на концерте певицы Ирины Билык. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"В нарушение норм, установленных с целью предотвращения распространения инфекционных болезней, 5 октября во Дворце студентов по улице Пушкинской состоялся внеплановый концерт народной артистки Украины. По словам организаторов концерта, мероприятие посетили 487 зрителей. Все заходили в помещение в масках, на входе у зрителей замеряли температуру", - говорится в сообщении.

Так, следователи внесли в ЕРДР сведения по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Певице теперь грозит наказание в виде штрафа в размере от 17 до 51 тысячи гривен или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, 3 октября, украинская певица Оля Полякова дала концерт в Новобаварському районе Харькова, в результате следователи открыли производство по факту нарушения карантина.