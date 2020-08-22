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Смертельное ДТП во Львовской области: Легковушка "влетела" в фуру

В результате аварии погибла пассажирка легковушки

В Жовковском районе Львовской области произошло смертельное ДТП при участии легковушки и грузовика, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Львовщины.

Отмечается, что водитель легковушки, 27-летний местный житель, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой, за рулем которой находился 50-летний иностранец.

От полученных травм в результате ДТП на месте погибла пассажирка легковушки, а водитель автомобиля получил телесные повреждения.

Сейчас известно, что правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Водителя легковушки задержали и вскоре суд изберет ему меру пресечения. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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Напомним, в ночь на 22 августа на Полтавщине произошла смертельная авария с участием грузовика и легковушки. В результате ДТП водитель легковушки и двое детей 2016 и 2018 года рождения, которые находились в автомобиле, погибли. Еще одна пассажирка получила телесные повреждения.

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