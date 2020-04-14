Смертельное ДТП в Одесской области: Грузовик сбил пешехода

Нацполиция

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего

На трассе Киев-Одесса водитель грузовика совершил наезд на пешехода, в результате чего тот погиб. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Инцидент произошел во вторник, 14 апреля, возле села Знаменка. Предварительно установлено, что 30-летний житель Березовки, который направлялся на "Volvo" в Одессу, не заметил мужчину, когда тот шел ему навстречу прямо по проезжей части дороги.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и просят всех, кто знает погибшего или владеет какой-либо информацией о его родных, сообщить до Ивановского отделения полиции по телефонам: (04854) 2-01-34, (04854) 779-42-63 или 102.

Приметы мужчины: примерно 70-75 лет, рост 175 см, волосы седые, глаза карие, носил очки для зрения. Был одет в полосатую футболку, клетчатую рубашку, голубую куртку, черные джинсы, черные ботинки и белую кепку. Имел при себе синий рюкзак с розовыми полосками.

Нацполиция

Напомним, в Харькове карета скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем, что привело к гибели трех человек, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.