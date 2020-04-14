live
Новости » События Читати новину українською

Смертельное ДТП в Одесской области: Грузовик сбил пешехода

Нацполиция

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего

На трассе Киев-Одесса водитель грузовика совершил наезд на пешехода, в результате чего тот погиб. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Инцидент произошел во вторник, 14 апреля, возле села Знаменка. Предварительно установлено, что 30-летний житель Березовки, который направлялся на "Volvo" в Одессу, не заметил мужчину, когда тот шел ему навстречу прямо по проезжей части дороги.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и просят всех, кто знает погибшего или владеет какой-либо информацией о его родных, сообщить до Ивановского отделения полиции по телефонам: (04854) 2-01-34, (04854) 779-42-63 или 102.

Приметы мужчины: примерно 70-75 лет, рост 175 см, волосы седые, глаза карие, носил очки для зрения. Был одет в полосатую футболку, клетчатую рубашку, голубую куртку, черные джинсы, черные ботинки и белую кепку. Имел при себе синий рюкзак с розовыми полосками.

Нацполиция

Напомним, в Харькове карета скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем, что привело к гибели трех человек, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Пасхальная корзина-2020: Цена зависит от региона, но самая дорогая - в Киеве Пасха в новом формате в этом году – это настоящее проявление любви к ближнему, - Зеленский Пасха и майские праздники: Как будут работать банки Страстная неделя: Как правильно провести, что можно и чего нельзя делать перед Пасхой
Loading...

программы канала ZIK

Дмитрий Спивак І HARD из Влащенко І 13.04.2020
Елена Лукаш | Ток-шоу
Внеочередное заседание Верховной Рады | 13.04.20
Экономическая ситуация в стране во время карантина. Получит ли Украина транш от МВФ? | Народ против | 09.04.20
Народ против | Интервью с Евгением Комаровским | 09.04.20
Анатолий Шарий | HARD с Влащенко | 07.04.20