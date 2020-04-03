Смертельное ДТП в Харькове: Верховный суд окончательно приговорил к 10 годам тюрьмы Зайцеву и Дронова

Елена Зайцева и Геннадий Дронов Фото из открытых источников

Зайцева от участия в судебном заседании отказалась

Верховный Суд оставил в силе решение предыдущей инстанции и окончательно приговорил Зайцеву и Дронова к 10 годам лишения свободы.

Об этом говорится в заявлении суда в Facebook.

"Приговор Киевского районного суда Харькова... и определение Харьковского апелляционного суда в отношении Зайцевой... и Дронова оставить без изменения, а кассационные жалобы их защитников без удовлетворения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что решение суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

Известно, что заседание длилось более 2 часов.

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Обвиняемая Зайцева при этом от участия в судебном заседании отказалась, а Дронов наблюдал за ним через видеосвязь.

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Напомним, 18 октября 2017 года в центре Харькова на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова, столкнулись два автомобиля. Внедорожник Lexus RX, за рулем которого была 20-летняя Елена Зайцева, вылетел на тротуар, где пешеходы ждали зеленого света. Вследствие этого погибли 6 пешеходов. Еще 5 человек в результате аварии пострадали. Вторым участником ДТП был водитель Volkswagen — Геннадий Дронов. Он нарушил правила, начав движение на желтый свет.