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Смертельное ДТП под Киевом: Зеленский выступил за ужесточение ответственности за пьяное вождение

Президент Украины Владимир Зеленский

 Украинская правда

В МВД заявили, что соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении в ВРУ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смертельное ДТП под Киевом и поддержал усиление ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает Офис президента.

Согласно сообщению, во время селекторного совещания министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что на рассмотрении в парламенте находится законопроект № 2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", который усиливает ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

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Как отмечается, законопроект предусматривает увеличение штрафов за вождение навеселе, вводит штрафы за покидание места ДТП, а также уменьшает поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности. Срочность принятия этого законопроекта вызвана количеством нарушений и тяжелых ДТП, вызванных водителями в состоянии алкогольного опьянения, легкостью избежание ими ответственности.

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"ДТП на Столичном шоссе вблизи Киева – последний страшный пример халатности и безответственности некоторых водителей. Погибли двое взрослых и двое детей. За жизнь еще одного мальчика борются наши врачи. И это – не первая авария, вызванная этим водителем. Этот законопроект чрезвычайно важен. Законодательная ответственность за такие случаи – это гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинца", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, накануне на Столичном шоссе в Конча-Заспе состоялось столкновение двух транспортных средств, одним из которых управлял пьяный водитель, в результате чего погибли четыре человека, среди которых двое детей.

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