Смертельная встреча с Сантой: В Бельгии умерли 23 жителя дома престарелых

После встречи с Санта-Клаусом 23 пенсионера из бельгийского дома престарелых умерли Фото из открытых источников

Вероятной причиной их гибели стало заражение коронавирусом от посетителя

В Бельгии после визита в дом престарелых Санта-Клауса, больного COVID-19, умерли 23 человека, у которых также позже диагностировали коронавирус. Об этом сообщает RTBF.

Как отмечается, вспышка коронавирусной инфекции произошла в городе Мол в провинции Антверпена 4 декабря. В местный дом престарелых пришел волонтер в костюме Санты, который часто наведывался к старичкам. Предварительно он, не знал, что является носителем COVID-19.

Впоследствии коронавирус подтвердили у 97 жильцов дома, 17 сотрудников и самого Санты. К сожалению, 23 человека не преодолели недуг.

Сейчас власти Бельгии устанавливают причину инфицирования и исследуют факт заражения коронавирусом пожилых людей. Теорий существует множество: от того, что Санта стал причиной вспышки болезни, до того, что он сам мог заразиться от жителей или рабочих заведения, или же причиной заражения стала плохая вентиляция помещения в заведении.

Как отмечается, во время действа нарушались противоэпидемические меры: актеры не соблюдали социальную дистанцию, а сами работники и жители дома были без масок.

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Напомним, впервые о вспышке коронавируса в доме престарелых в Бельгии стало известно 16 декабря. После визита Санты инфицировалось 75 человек - из них 14 работников заведения. Сперва состояние инфицированных колебалось от легкого до умеренного, для помощи больным привлекли Красный Крест.