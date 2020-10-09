Смерть военных в Житомирской области: Стала известна причина трагедии

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Трагедия произошла из-за неисправности газового прибора

Трое военнослужащих, которых нашли мертвыми в квартире в Андрушевском районе Житомирской области, умерли из-за отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"8 октября в с. Новоивницкое Андрушевского района предварительно из-за отравления угарным газом (неисправность газового прибора) в квартире погибли 3 человека (военнослужащие в/ч А1912)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на месте трагедии признаков пожара не было. Подразделения ГСЧС не привлекались.

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Напомним, накануне в с. Новоивницком Андрушевского района Житомирской области правоохранители нашли мертвыми в квартире трех военных.