Смерть военных в Житомирской области: Стала известна причина трагедии
Трагедия произошла из-за неисправности газового прибора
Трое военнослужащих, которых нашли мертвыми в квартире в Андрушевском районе Житомирской области, умерли из-за отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"8 октября в с. Новоивницкое Андрушевского района предварительно из-за отравления угарным газом (неисправность газового прибора) в квартире погибли 3 человека (военнослужащие в/ч А1912)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на месте трагедии признаков пожара не было. Подразделения ГСЧС не привлекались.
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Напомним, накануне в с. Новоивницком Андрушевского района Житомирской области правоохранители нашли мертвыми в квартире трех военных.