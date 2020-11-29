Смерть пациентов на ИВЛ во Львовской области: В ОП раскрыли подробности трагедии

Кирилл Тимошенко Фото из открытых источников

У Зеленского обещают сделать "кадровые выводы"

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в Жовкве Львовской области из-за отсутствия электричества медикам пришлось вручную делать вентиляцию легких больным, однако спасти их не удалось. Об этом он сообщил в комментарии "Украинской правде".

По словам Тимошенко, когда в больнице исчезла электроэнергия, то генераторы, которые предусмотрены для таких случаев, не включились. При этом медикам, которые пытались заменить действие аппаратов ИВЛ, к сожалению, не удалось спасти двух больных, поскольку состояние пациентов было тяжелое, а электроснабжение отсутствовало около часа. "Эта ситуация стоила двух человеческих жизней. Это недопустимо и такое не должно повториться. Все больницы во время пандемии должны быть готовы к таким внештатным ситуациям. Будем разбираться и делать кадровые выводы, в том числе и на уровне райгосадминистрации", – сказал заместитель руководителя ОП.

В то же время председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий сообщил, что электроснабжение отсутствовало вследствие неисправности, а погибшие пациенты были больны Covid-19 и имели двухстороннюю пневмонию.

По его словам, в больнице имеются два электрических генератора, которые можно применять в таких случаях. Однако один электрогенератор подключен в родильном отделении, а другой на момент приезда правоохранителей находился в гаражном помещении на территории больницы и не был подключен к электросети. При этом Козицкий добавил, что руководство больницы в разговоре с правоохранителями заявило, что генератор был отключен из-за якобы отсутствия потребности в нем.

В результате ситуации глава облгосадминистрации заявил об инициативе относительно увольнения главы Жовковской райгосадминистрации. "Инициирую представление об увольнении председателя Жовковской РГА, а перед Жовковским районным советом инициирую увольнение главного врача медицинского учреждения. Также департаментом здравоохранения ЛОГА начата служебная проверка относительно действий медицинских работников Жовковской ЦРБ", - высказался Козицкий.

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Ранее сообщалось, что 27 ноября во Львовской области в реанимации больницы из-за отсутствия электроснабжения умерли два человека, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Полиция открыла уголовное производство по факту убийства по неосторожности.