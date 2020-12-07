Служебная халатность на почти 5,6 млн грн: В Харьковской области разоблачили директора и еще 10 работников лесхоза

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Сейчас обвинительный акт направлен в суд

Из-за служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, перед судом предстанут 11 работников государственного предприятия "Балаклейское лесное хозяйство". Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Согласно сообщению, должностные лица, в частности директор хозяйства, трое лесничих, двое старших мастеров леса и двое мастеров леса, из-за ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей, не приняли меры по обеспечению надлежащего хранения имущества государственного предприятия.

Как отмечается, вследствие этого, в течение 2019 года произошли незаконные рубки леса на территории лесничества, из-за чего государству нанесен ущерб почти на 5,6 миллионов гривен.

Таким образом десятерых должностных лиц лесхоза обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины), одного мастера леса - в служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УК Украины).

Если их вину докажут, то им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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Напомним, недавно стало известно, что в Волынской области чиновники лесного хозяйства выдавали лесорубные билеты без законных оснований, в результате чего государству нанесен ущерб на 17 миллионов гривен.