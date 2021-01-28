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Следователи задержали подполковника налоговой милиции Харьковщины на взятке

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении

Правоохранители задержали работника оперативного управления Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области, который требовал у человека 20 тысяч долларов за закрытие уголовного производства. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Подполковник налоговой милиции, действуя через посредника, требовал и получил от частного предпринимателя 20 тыс. долларов за закрытие уголовного производства и возвращение изъятого имущества", - говорится в сообщении.

Злоумышленника и его посредника задержали по факту получения неправомерной выгоды в крупном размере, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении, избрании мер пресечения и отстранении от должности.

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Напомним, ранее киевские правоохранители задержали двух служащих управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в области, которые требовали взятку за не наложение ареста на имущество. 

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