Следователи задержали начальника поста Киевской таможни, который организовал коррупционную схему

Злоумышленника задержали при получении взятки

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала начальника поста Киевской таможни на организации коррупционной схемы. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"За различные суммы неправомерной выгоды он гарантировал коммерсантам не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении грузов. В случае отказа чиновник угрожал затягивать процессов таможенного оформления, а также безосновательно повышать уровень таможенной стоимости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина действовал в сговоре с должностными лицами подразделения таможенно-тарифного регулирования Киевской таможни.

Злоумышленника задержали во время получения взятки за "решение вопроса" о растаможивании промышленного оборудования, которое ввозилось одним из поставщиков. Решается вопрос относительно сообщения о подозрении.

Продолжается досудебное следствие.

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Напомним, ранее на Закарпатье чиновников таможенного пункта "Солотвино" разоблачили на создании коррупционной схемы при ввозе автомобилей с иностранной регистрацией. По предварительной информации, коррупционеры получали 700 евро за машину, а за смену через таможенный пост пропускали до 10 "євроблях".