Следователи сообщили о подозрении российскому священнику, который принимал участие в пытках над украинскими пленными в "ДНР"

СБУ

По версии следствия, "служитель церкви" давал указания относительно незаконного заключения граждан

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому священнику, который принимал участие в допросах и пытках украинских пленных в так называемой "ДНР". Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Русский священнослужитель одной из конфессий служил в одном из храмов Донецка. В 2014 году он присоединился к 11-му отдельному мотострелковому полку "Восток" так называемой "ДНР" как военный капеллан и полковой священник. Затем он был "повышен" до помощника командира по работе с верующими боевиками", - говорится в сообщении.

По версии следствия, "служитель церкви" неоднократно принимал участие в допросах украинских пленных и пытках, давал указания относительно незаконного заключения граждан.

"Служитель церкви ДНР" Пресс-служба СБУ

Сейчас фигуранту заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) ККУ.

Напомним, ранее в Харьковской области контрразведчики разоблачили бывшего члена незаконных вооруженных формирований, который сейчас является действующим военнослужащим украинских Вооруженных Сил. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.