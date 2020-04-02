Следователи ГБР задержали пограничника, который получил взятку за содействие вывозу масок в Венгрию

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Инспектор пограничной службы получил 10 тыс гривен за "помощь"

Следователи Государственного бюро расследований задержали инспектора пограничной службы во время получения взятки за содействие в незаконном перемещении 10 тысяч защитных масок.

Об этом сообщили в ГБР.

Как оказалось, пограничник получил 10 тысяч гривен за то, что пообещал помочь переместить 10 тысяч масок вне пунктов пропуска через государственную границу Украины в Венгрию.

Следователи ГБР схватили взяточника как раз в момент получения неправомерной выгоды.

Известно, что он является инспектором пограничной службы отдела "Лужанка" Мукачевского пограничного отряда.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

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В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Напомним, АМКУ открыл дело против производителей масок из-за роста цен на изделия.

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До этого в Офисе президента сообщили, что самолеты в Китай будут летать за масками один за одним.