Следователи ГБР обратятся за международной правовой помощью для расследования производства против Порошенко

Народный депутат Петр Порошенко Фото из открытых источников

Экс-президента подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов

Следователи Государственного бюро расследований обратятся за международной правовой помощью для расследования уголовного производства в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по факту совершения пятым Президентом Украины в 2014 году умышленных действий, направленных на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских островов", - заявил и. о. директора ГБР Алексей Сухачев.

По данным досудебного расследования, указанные действия были совершены с помощью кипрской и панамской юридических фирм, а соответствующая компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах. В то же время единственным ее бенефициарным владельцем указан лично Петр Порошенко (при регистрации предоставлен его паспорт и указан его киевский адрес).

Как отмечается, в регистрационных документах было указано, что компания будет выполнять роль холдингового предприятия для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации, основателем которой является Порошенко, а источником средств для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности.

Таким образом, в указанных действиях усматриваются признаки уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

"Для получения необходимой информации в рамках уголовного производства Государственное бюро расследований обратилось к Офису Генерального прокурора за международной правовой помощью с международными запросами в компетентные органы Британских Виргинских островов, Республики Панама и Республики Кипр", - уточнили в ГБР.

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Напомним, в середине октября стало известно, что против пятого президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко открыли еще одно уголовное дело, которое касается зарегистрированной в юрисдикции Британских Виргинских островов компании Prime Asset Partners Limited.