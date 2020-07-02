Следователи ГБР изъяли у ВСУ необходимое оборудование для стрельб

Следователи провели осмотр в трех ракетных бригадах Командование Воздушных Сил ВСУ

В Командовании воздушных сил предупредили, что отсутствие изъятых СВЧ приборов может привести к нежелательным последствиям

Следователи Государственного бюро расследований изъяли у трех зенитных ракетных бригад приборы, которые необходимы для работы системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. Об этом сообщает пресс-служба Командования воздушных сил ВСУ в Facebook.

Так, в среду, 1 июля, в зенитную ракетную бригаду Воздушных Сил (воинская часть А2860) прибыли представители следственного отдела территориального управления Государственного бюро расследований в городе Хмельницкий.

После этого следователи с разрешения суда провели осмотр и изъяли четыре СВЧ приборы (клистроны) и соответствующую сопровождающую документацию. Однако, по данным Командования, в судебном постановлении речь идет только об осмотре военной части А2860 и подчиненных ей зенитных ракетных дивизионов", тогда как о изъятии там не упоминается.

Отмечается, что причиной этого в ГБР назвали нарушение в закупке клистронов, которое инкриминируют трем должностным лицам. Кроме этого, такие же процессуальные действия проводятся в зенитных ракетных бригадах Одесской (в/ч А2800) и Херсонской (в/ч А1836)" областях.

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"Сверхвысокочастотные приборы являются одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. Отсутствие изъятых СВЧ может привести к нежелательным последствиям и существенно увеличить сроки восстановления боевой техники, что прикрывает воздушное пространство и важные стратегические объекты государства", - добавили в пресс-центре ВСУ.

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что в настоящее время при подготовке военных Вооруженных сил все больше внимания уделяется наступательным действиям в городских условиях.