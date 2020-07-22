Скоро все шизофреники, чтобы поговорить с Зеленским, будут захватывать автобусы, – Ярославский

Денис Ярославский ZIK

Президент, начав вести переговоры с Кривошем, поступил правильно

В Украине на фоне осеннего обострения будет много шизофреников, которые только ради того, чтобы поговорить с президентом Владимиром Зеленским напрямую, начнут захватывать автобусы.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил экс-руководитель районного управления полиции Киева Денис Ярославский.

Гость программы, комментируя решение президента Владимира Зеленского пойти на условие луцкого террориста и опубликовать видео с призывом пересмотреть фильм "Земляне", заметил, что президент как человек поступил абсолютно правильно.

"Он не мог проигнорировать это. Я считаю, что он как человек поступил правильно и его поступок достоин внимания – он лично начал вести переговоры и пытался сделать все, чтобы спасти людей. А все, кто его осуждает, – неправы", – сказал Денис Ярославский.

Вместе с тем он отметил, что вести переговоры должен не президент, а другие профессиональные люди. Также гость программы считает, что после такого случая будет много желающих пообщаться с Зеленским.

"У нас сейчас будет много, на фоне осеннего обострения, шизофреников, которые только ради того, чтобы поговорить с президентом напрямую, начнут захватывать автобусы. Это не совсем правильно. Но я не осуждаю президента, я наоборот – поддерживаю", – добавил Ярославский.

Новости по теме: Что не так с терактом в Луцке?

Напомним, 21 июля в центре Луцка на Театральной площади, мужчина со взрывчаткой и оружием захватил маршрутку. По словам очевидцев происшествия, выстрелы звучали каждые 10 минут.

Позже преступник заявил, что в городе есть еще один автобус с заложниками и в другом людном месте спрятана взрывчатка. Также появилось видео с места событий.

Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль, а министр МВД Арсен Аваков экстренно вылетел на Волынь для координации действий по освобождению заложников.

Впоследствии Владимир Зеленский выполнил требования мужчины, который взял заложников в Луцке. В частности, на видео гарант призывает всех посмотреть фильм "Земляне".

Около 22:00 в Луцке начался штурм автобуса, в котором находились заложники. Впоследствии стало известно, что всех заложников освободили, а правоохранители задержали Максима Кривоша.

Как сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, Максим Кривош, который захватил автобус с заложниками, имел сообщников. Нескольких из них уже задержали.