Ситуация в стране неконтролируемая: Власть уменьшает статистику заболевания COVID-19, потому что через две недели нужно провести выборы, – профессор Костыря

Телеканал ZIK

Политики потратили колоссальные средства на избирательные кампании и сейчас власть сдерживает ситуацию, чтобы выборы состоялись

Ситуация с COVID-19 в Украине сегодня неконтролируемая. А власть сегодня уменьшает статистику заболеваемости на коронавирус, потому что уже за две недели нам надо прийти на избирательные участки и проголосовать.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявила доктор политических наук, профессор Инна Костыря.

Гостья ток-шоу подчеркнула: украинцам в разгар пандемии коронавируса нужно самостоятельно о себе позаботиться, в частности, придерживаться всех рекомендаций, которые дает Министерство здравоохранения: использовать антисептики, часто мыть руки и носить маски, потому что ситуация в Украине с распространением COVID-19 критическая.

"Действительно, ситуация сегодня в стране уже неконтролируемая. И государство, и власть сегодня немного уменьшает статистику заболеваемости на коронавирус. Я в этом полностью убеждена, потому что уже за две недели нам надо прийти на избирательные участки и сделать свой выбор, проголосовать за тех или иных кандидатов", – отметила Инна Костыря.

Поэтому, убеждена профессор, власть намеренно сдерживает ситуацию, не разглашает точных данных о количестве больных для возможности проведения выборов.

"Потрачены колоссальные средства на избирательные компании, и, конечно, власть сдерживает эту ситуацию и лишь где-то ситуативно, как сегодня, говорит о том, что надо закрыть высшие учебные заведения, что надо школы закрыть на карантин. Но высшие учебные заведения и так фактически дистанционно учились с сентября. Это хорошо все украинцы знают, у кого дома есть студенты", – добавила Костыря.

Как сообщали, за последние сутки в Украине зафиксировано 4420 новых случаев коронавируса, 903 пациента выздоровели, а 43 человека умерли. Всего по состоянию на утро 12 октября в Украине лабораторно подтверждено 265 454 случая коронавирусной инфекции.

Также добавим, что в Центральной избирательной комиссии заявили, что украинское законодательство не запрещает проводить местные выборы в регионах, которые относятся к красной зоне карантина.

Недавно в Окружной административный суд города Киева поступил иск с требованием отменить проведение местных выборов в Украине 25 октября.