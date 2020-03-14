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Ситуация на Донбассе: Вооруженные формирования обстреляли участок разведения сил из запрещенного оружия

Фото из открытых источников

Украинские военные огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины

За прошедшие сутки, 13 марта, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли участок разведения №3 Богдановка-Петровское.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Так, НВФ вели обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, четыре обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

  • два раза вблизи населенного пункта Лебединское – из минометов калибра 82 мм НВФ выпустили 11 мин, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • рядом с населенным пунктом Славное – из станкового противотанкового гранатомета – 5 выстрелов, а также НВФ осуществили обстрел из крупнокалиберного пулемета;
  • неподалеку Новомихайловки – из станкового противотанкового гранатомета – 6 выстрелов, а также вооруженные формирования вели огонь из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ осуществили два обстрела, а именно:

  • неподалеку Орехова – из 82-мм миномета – 8 мин;
  • рядом с Крымским – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

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За текущие сутки потерь нет.

Напомним, ранее сообщалось, что основатель группы Bellingcat Элиот Гиггинс заявил, что Россия планировала отправить на Донбасс третий "Бук".

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