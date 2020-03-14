Ситуация на Донбассе: Вооруженные формирования обстреляли участок разведения сил из запрещенного оружия

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Украинские военные огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины

За прошедшие сутки, 13 марта, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли участок разведения №3 Богдановка-Петровское.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Так, НВФ вели обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, четыре обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

два раза вблизи населенного пункта Лебединское – из минометов калибра 82 мм НВФ выпустили 11 мин, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с населенным пунктом Славное – из станкового противотанкового гранатомета – 5 выстрелов, а также НВФ осуществили обстрел из крупнокалиберного пулемета;

неподалеку Новомихайловки – из станкового противотанкового гранатомета – 6 выстрелов, а также вооруженные формирования вели огонь из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ осуществили два обстрела, а именно:

неподалеку Орехова – из 82-мм миномета – 8 мин;

рядом с Крымским – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

За текущие сутки потерь нет.

Напомним, ранее сообщалось, что основатель группы Bellingcat Элиот Гиггинс заявил, что Россия планировала отправить на Донбасс третий "Бук".