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Ситуация на Донбассе: В результате обстрелов ранены трое военных

НВФ атаковали украинских военных Фото из открытых источников

В районе проведения операции Объединенных сил НВФ восемь раз нарушили режим прекращения огня

С начала текущих суток, 20 марта, в результате обстрелов на Донбассе были ранены трое украинских военных. Об этом сообщает прессцентр ООС в Facebook.

Отмечается, что в районе проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования  восемь раз нарушили режим прекращения огня.

НЗФ обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" был осуществлен обстрел неподалеку Марьинки, рядом с Новотроицким и неподалеку Широкино.

Также были зафиксированы обстрелы вблизи Крымского, неподалеку Луганского, в районе населенного пункта Хутор Свободный, вблизи Новгородского и рядом с Новотошківське, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".

Ранее сообщалось, что с начала года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий.

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