Ситуация на Донбассе: В результате обстрелов ранены трое военных
В районе проведения операции Объединенных сил НВФ восемь раз нарушили режим прекращения огня
С начала текущих суток, 20 марта, в результате обстрелов на Донбассе были ранены трое украинских военных. Об этом сообщает прессцентр ООС в Facebook.
Отмечается, что в районе проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования восемь раз нарушили режим прекращения огня.
НЗФ обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" был осуществлен обстрел неподалеку Марьинки, рядом с Новотроицким и неподалеку Широкино.
Также были зафиксированы обстрелы вблизи Крымского, неподалеку Луганского, в районе населенного пункта Хутор Свободный, вблизи Новгородского и рядом с Новотошківське, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".
Ранее сообщалось, что с начала года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий.