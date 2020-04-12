Ситуация на Донбассе: НВФ восемь раз открывали огонь по позициям ООС, среди украинских военных есть раненые

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Огнем в ответ украинские защитники ранили семь членов НВФ

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования на Донбассе снова нарушили режим прекращения огня и восемь раз обстреливали позиции ООС.

Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, 11 апреля вооруженные формирования применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Благодаря эффективному использованию дежурных огневых средств украинские защитники подавили активность НВФ.

Подразделения из состава оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировали три обстрела со стороны НВФ.

В частности, члены вооруженных формирований открывали огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия по опорным пунктам неподалеку Славного, Широкиного и Песков.

Минские договоренности по отводу тяжелых вооружений НВФ вчера нарушали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В целом вооруженные формирования осуществили здесь пять обстрелов.

В направлении населенного пункта Голубовское дважды открывался огонь по защитникам Новотошковского.

В результате обстрелов получили ранения трое украинских военных.

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За текущие сутки потерь среди состава ВСУ нет.

К тому же, в штабе ООС добавили, что случаев заболевания коронавирусом среди личного состава не было зафиксировано.

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Ранее сообщалось, что президент Зеленский проверил состояние палаточного городка для инфекционных больных с COVID-19 в Донецкой области.