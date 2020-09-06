Ситуация на Донбассе: НВФ прицельно обстреляли позиции ООС, есть раненый

Раненые военные на Донбассе Минобороны

Противник нарушил перемирие, выпустив три очереди ВОГ-17

Сегодня, 6 сентября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования из гранатомета прицельно обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки. Об этом сообщает командование Операции Объединенных сил.

Согласно сообщению, противник выпустил три очереди ВОГ-17. В результате обстрела ранения получил один украинский военный, его эвакуировали в медицинское учреждение.

"Такая дерзость противника свидетельствует о том, что НВФ направлено на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 года. Сегодняшний обстрел в очередной раз доказывает, что так называемое руководство ОРДЛО не имеет целью достичь мира", - отметили в штабе.

Отмечается, что украинские военнослужащие ответный огонь не открывали.

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Напомним, украинская сторона инициирует на сегодня, 6 сентября, срочное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) из-за заявления Дениса Пушилина. Как известно, главарь НВФ приказал открыть огонь по украинским позициям утром 7 сентября.