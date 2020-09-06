live
Новости » События Читати новину українською

Ситуация на Донбассе: НВФ прицельно обстреляли позиции ООС, есть раненый

Раненые военные на Донбассе Минобороны

Противник нарушил перемирие, выпустив три очереди ВОГ-17

Сегодня, 6 сентября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования из гранатомета прицельно обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки. Об этом сообщает командование Операции Объединенных сил.

Согласно сообщению, противник выпустил три очереди ВОГ-17. В результате обстрела ранения получил один украинский военный, его эвакуировали в медицинское учреждение.

"Такая дерзость противника свидетельствует о том, что НВФ направлено на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 года. Сегодняшний обстрел в очередной раз доказывает, что так называемое руководство ОРДЛО не имеет целью достичь мира", - отметили в штабе.

Отмечается, что украинские военнослужащие ответный огонь не открывали.

Новости по теме: На Донбассе на минном поле НВФ подорвались украинские военные

Напомним, украинская сторона инициирует на сегодня, 6 сентября, срочное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) из-за заявления Дениса Пушилина. Как известно, главарь НВФ приказал открыть огонь по украинским позициям утром 7 сентября.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Дубинский признался, что не знает большинства людей, которых "Слуга народа" выдвинула на местные выборы Бактерии бывают полезные, а бывают вредные: Дубинский отреагировал на заявление Зеленского о "нардепах-микробах" В "Слуге народа" опровергли "сотрудничество" с другими политическими силами по Киевской области Дубинский назвал, при каких условиях власть может отменить местные выборы
Loading...

программы канала ZIK

Елена Лукаш | Ток-шоу
Михаил Чаплыга | Ток-шоу
Что будет с правительством? Работа парламентариев. Масштабные пожары. COVID-19 бурлит | Детали дня | 04.09.20
Вадим Карасев | Ток-шоу
Ирина Верещук | Ток-шоу
Светлана Крюкова | Ток-шоу