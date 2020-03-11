Ситуация на Донбассе: НВФ открывали огонь возле участка разведения, есть потери в ООС

Вооруженный конфликт на Донбассе, фото - из открытых источников

В штабе ООС отметили, что за текущие сутки потерь нет

На Донбассе за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что в ООС понесли потери, также было ликвидировано несколько противников. В частности, НВФ обстреляли позиции украинских сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, отмечена работа снайперской пары.

Кроме этого, в результате вражеских обстрелов наших позиций один украинский военнослужащий погиб и еще один получил боевое травмирование. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, вчера, 10 марта, враг обстрелял из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески.

"В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще один защитник госпитализирован с боевым травмированием", - сказано в сообщении.