Ситуация на Донбассе: НВФ дважды нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ООС из гранатометов

За прошедшие сутки, 11 марта, незаконные вооруженные формирования на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями оружие.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Так, НВФ обстреляли позиции ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:



рядом с населенным пунктом Пески – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку от Гнутового – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе ООС добавили, что в результате обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.



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С начала суток вооруженные формирования огневой активности не проявляли.



Как отмечается, за текущие сутки потерь нет.

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Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе на КПВВ "Майорск" умерла женщина.