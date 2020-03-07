Ситуация на Донбассе: НВФ четыре раза обстреливали позиции украинских военных из запрещенного оружия

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет

В течение текущих суток, 7 марта, незаконные вооруженные формирования на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня из запрещенных Минскими договоренностями минометов и гранатометов.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Согласно сообщению, НВФ использовали вооружение БМП, гранатометы различных систем, минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Отмечается, что один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

рядом с Красногорьевкой – из станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ осуществили три обстрела позиций украинских военных, а именно:

вблизи населенного пункта Зайцево – из миномета калибра 82 мм НВФ выпустили 6 мин и осуществили 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Луганского – из гранатометов различных систем;

рядом с Новотошковском – из станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов, а также велся обстрел из вооружения БМП.

Также в штабе ООС добавили, что в результате обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу, 6 марта, в результате подрыва боевой машины пехоты погиб командир взвода механизированного батальона 93 бригады Холодный Яр лейтенант Дмитрий Борисович Фирсов.