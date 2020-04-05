Ситуация на Донбассе: НВФ 8 раз нарушили режим тишины, ранение получил украинский военный

ООС на Донбассе Фото из открытых источников

На все провокации со стороны НВФ украинские военнослужащие давали жесткий ответ из имеющегося вооружения

В течение текущих суток, 5 апреля, незаконные вооруженные формирования на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, используя запрещенное Минскими договоренностями вооружение - вследствие этого был ранен украинский военный.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Согласно последним данным, во время обстрелов вооруженные формирования применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

При этом прицельным огнем в ответ Объединенные силы вовремя прекратили провокации.

Отмечается, что большинство обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Также НВФ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли позиции ООС возле Камьянки - в ответ украинские воины применяли дежурные огневые средства.

К тому же, вооруженные формирования выпустили четыре мины 120-го калибра по опорному пункту одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово, а в полдень открыли огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия по окрестностям Авдеевки.

Новости по теме: В ВСУ через COVID-19 на изоляцию отправили более сотни военнослужащих

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования из миномета калибра 82 мм обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Хутора Свободного, а из автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия - защитников Крымского.

В штабе ООС добавили, что раненый украинский военный сейчас находится в госпитале, где ему оказывают медицинскую помощь.

Новости по теме: Военнослужащим из состава ВСУ приостанавливают плановые отпуска на время карантина

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ поймала экс-члена НВФ, который заминировал шесть мостов на Донбассе.