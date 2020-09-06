На Донбассе на минном поле НВФ подорвались украинские военные

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Погибли двое военных, которых считали пропавшими без вести

Двое пропавших без вести при пожаре вблизи Верхнеторецкого Донецкой области военнослужащих Объединенных сил погибли. Они подорвались на минном поле противника. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки " Восток".

"Командование ОТУ "Восток" сообщает, что во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в "серой зоне", двое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника. Бойцы были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецкого", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Донбассе 5 сентября во время тушения пожара вблизи Верхнеторецкого Донецкой области пропали без вести два военнослужащих Объединенных сил. Бойцы были задействованы в операции по ликвидации огня в регионе.