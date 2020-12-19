Символика "Азова" и тактический рюкзак: Стала известна личность вероятного напавшего на журналистку NewsOne

Момент атаки на журналистку телеканала Newsone Кадр из видео

Вероятным напавшим на журналистку телеканала NewsOne Виолетту Товкес во время ее репортажа о Дне памяти жертв Голодомора оказался 31-летний житель киевской Троещины по имени Тарас Мороз. Ему уже вручили подозрение. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источник в Нацполиции.

Во время обыска на дому у Мороза обнаружили куртку, защитную маску и тактический рюкзак, которые был на нем во время нападения на Товкес. Также при нем были блокнот "Азова" и телефон с символикой этой же организации на заставочном экране (во время нападения журналистка смогла рассмотреть этот логотип о чем и сообщила в показания полиции).

В полиции рассказали, как происходил поиск нападавшего: в день нападения (28 ноября) благодаря камерам наблюдения удалось зафиксировать, что он пошел в сторону метро "Арсенальная". Затем были получены данные от метрополитена и мобильных операторов, которые и помогли идентифицировать личность этого человека.

После необходимых юридических процедур полицейские получили право на обыск, во время которого и обнаружили все перечисленные выше предметы, а также карту метро, по которой он заходил на "Арсенальную".

Сегодня в 08:30 утра Тарасу Морозу было вручено уведомление о подозрении по статье 171 часть первая УК Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

По данной статье санкция - штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов или арест до 6 месяцев или ограничение свободы до трех лет.

В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, 28 ноября в Киеве неизвестный напал на журналистку телеканала NEWSONE в прямом эфире на церемонии чествования памяти жертв Голодоморов. Тогда мужчина в маске выбил из рук микрофон и свечу, а также начал толкать девушку.

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Позже спикер парламента Дмитрий Разумков обратился к правоохранительным органам с требованием расследовать дело о нападении на журналистку телеканала NewsOne. Также он призвал отреагировать на этот случай профильные комитеты Верховной Рады.