Сильные ветры и заморозки: Синоптики предупреждают о резкой смене погодных условий в Украине

По Киеву и Киевской области вероятны грозы

В Украину идет резкое ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, уже завтра, 18 сентября, порывы ветра по всей стране достигнут 15-20 м/с. Это І уровень опасности, желтый.

Кроме этого, в западных областях ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°, что также соответствует І уровню опасности.

Примечательно, 19 сентября ночные заморозки дойдут и до остальных украинских областей, за исключением юга.

В Киеве и по Киевской области также ожидаются местами грозы.

К слову, сильный ливень жители столицы могли наблюдать и сегодня 17 сентября.