Штаб ООС: На Донбассе в течение суток НВФ не нарушали режим тишины
Потерь среди украинских военнослужащих не было
На протяжении этих суток, 11 марта, на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела, незаконные вооруженные формирования не нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
В связи с этим, по последним данным, потерь среди украинских военнослужащих зафиксировано не было.
"На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляются автобусом и двумя электромобилями. Перевезено более 4200 пассажиров. На участке разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины", - говорится в сообщении.
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Напомним, недавно на Донбассе незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня и обстреляли жилой квартал в Марьинке, из-за чего персоналу и воспитанникам общеобразовательной школы №2 пришлось прятаться в бомбоубежище.
Кроме этого, за прошедшие сутки, 10 марта, незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате этого погиб военнослужащий ООС, еще один защитник получил ранения.