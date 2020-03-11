Штаб ООС: На Донбассе в течение суток НВФ не нарушали режим тишины

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Потерь среди украинских военнослужащих не было

а протяжении этих суток, 11 марта, на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела, незаконные вооруженные формирования не нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В связи с этим, по последним данным, потерь среди украинских военнослужащих зафиксировано не было.

" На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляются автобусом и двумя электромобилями. Перевезено более 4200 пассажиров. На участке разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины", - говорится в сообщении.

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Напомним, недавно на Донбассе незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня и обстреляли жилой квартал в Марьинке , из-за чего персоналу и воспитанникам общеобразовательной школы №2 пришлось прятаться в бомбоубежище.