Шмыгаль заявил о локализации активных очагов пожаров в Луганской области

По словам премьер-министра, спасатели защитили населенные пункты от пожаров

Денис Шмыгаль в Луганской области Telegram-канал МВД Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что очаги пожаров в Луганской области локализированы. Об этом глава правительства сообщил во время визита в область, передает пресс-служба МВД в Telegram.

По словам Шмыгаля, спасатели защитили населенные пункты от огня. "От пожаров в Луганской области пострадали около 19 тыс. гектаров лесных насаждений, несколько населенных пунктов, от 250 до 400 домов. Пожары локализованы, населенные пункты защищены", – сказал премьер-министр.

Как сообщают в пресс-службе, Шмыгаль вместе с заместителем министра МВД Сергеем Яровым и председателем ГСЧС Николаем Чечеткиным посетили дворы в селе Сиротине, которые выгорели дотла. Известно, что погорельцев, которым негде жить, пока находятся в одной из школ Северодонецке. Спортзал этой школы переоборудовали для нужд пострадавших.

Замминистра МВД отметил, что среди причин пожаров может быть и отсутствие дождя. "Касательно причин пожаров следствие, среди прочих, рассматривает следующие версии: поджоги, преступная деятельность, а также специфические последствия сильного ветра и отсутствие дождя в течение 4 месяцев", – сказал Яровой.

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Напомним, сегодня, 2 октября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вылетел в Луганскую область чтобы оценить масштабы лесных пожаров. Глава правительства вместе с должностными лицами ГСЧС, МВД и Гослесагентства планировал скоординировать процесс преодоления последствий стихийного бедствия.