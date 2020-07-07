Шмыгаль пообещал помощь пострадавшим в результате пожаров в Луганской области

Заседание комиссии ТЭБ и ЧС запланировано на четверг

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство окажет помощь гражданам, которые пострадали вследствие масштабных пожаров в Луганской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Поручил ГСЧС оперативно информировать общественность о развитии ситуации, а председателю ГСЧС лично выехать на место событий. Также поговорил с председателем Луганской ОГА Сергеем Гайдаем по необходимой помощи со стороны Правительства", - отметил премьер.

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Кроме этого, он уточнил, что комиссия по ТЭБ и ЧС соберется в четверг и рассмотрит дополнительные шаги для помощи пострадавшим.

Напомним, утром во вторник, 7 июля, в Новоайдарском районе Луганской области вспыхнул пожар в местном лесничестве, в результате чего пришлось проводить эвакуацию жителей двух поселков.