Школьницы из Черниговской области станцевали тверк перед памятником погибшим на Донбассе. Видео

В Талалаевке школьницы станцевали тверк перед памятником погибшим на Донбассе Скриншот из видео

Теперь подросткам и их родителям грозит штраф

В поселке Талалаевка Черниговской области четыре школьницы станцевали тверк перед памятником погибшим воинам на Донбассе. Видеозапись танца 29 сентября выложили в одном из Telegram-каналов Чернигова.

Позже ситуацию прокомментировал глава "Талалаевского союза участников АТО" Богуслав Барсук. Он отметил, что не против таких танцев, однако не вблизи памятника погибшим воинам. Также мужчина выразил надежду, что танец в таком месте был необдуманным шагом девочек, а не преднамеренным действием.

Через некоторое время видео танца попало к правоохранителям. В результате в полиции составили административные протоколы. Теперь танцовщицам и их родителям грозят штрафы или исправительные работы.

Так, на двух 16-летних подростков были составлены админпротоколы по статье 173 Административного кодекса. Девушкам грозит штраф от 51 до 119 грн или общественные работы от 40 до 60 часов, или административный арест до 15 суток.

Двум другим танцовщицам 13 лет, поэтому за них будут отвечать родители. На них уже составили протоколы по статье 184 Административного кодекса. Теперь родителям грозит от 850 до 1700 грн штрафа.

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Правоохранители направили протоколы в суд, который выберет наказание подросткам и родителям.

К слову, позже школьницы извинились за свой поступок. Танцовщицы добавили, что чтят память героев, а станцевали перед памятником необдуманно.

Напомним, ранее в Тернополе местный житель повредил мемориал воинам Второй мировой войны в парке Славы: мужчина разрисовал красной краской монумент и фасад храма.