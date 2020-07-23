Шевченко рассказал, что было самым сложным в спецоперации по освобождению заложников в Луцке

Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко Фото из открытых источников

Ситуация с точки зрения безопасности людей была действительно серьезная и угрожающая

Самое сложное, что было в спецоперации по освобождению заложников в Луцке – это сохранение жизни и здоровья людей.

Об этом во время включения в эфире программы "Детали дня на телеканале ZIK заявил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Артем Шевченко отметил, что сложность операции по освобождению заложников из автобуса в Луцке с одной стороны заключалась в том, что так называемый луцкий террорист действовал в одиночку и не был членом некой преступной организации или группы.

"Самое сложное с точки зрения профилактики и превентивной работы – это злоумышленник-одиночка. Когда человек одиночка, когда он не в составе какой-то группы, очень тяжело его намерения предугадать и вовремя обезвредить. Он, хоть и одиночка, но у него были определенные, скажем так, связки. И сейчас эти связи, контакты, изучаются. И именно в этом сложность", – сказал директор Департамента коммуникаций МВД.

Вместе с тем Шевченко добавил, что главной задачей, которая стояла перед правоохранителями, и выполнить которую было сложно – это четко сработать и не допустить жертв.

"Что в принципе было сделано и с чем справилась правоохранительная система. Именно поэтому были такие длительные переговоры, именно поэтому министр Внутренних дел для того, чтобы скоординировать все силы и средства, быстро туда прибыл", – отметил Артем Шевченко добавил, что ситуация с точки зрения безопасности людей была действительно серьезная и угрожающая. По его словам, об этом свидетельствовало и наличие разнообразного оружия у террориста.

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Напомним, 21 июля в центре Луцка на Театральной площади, мужчина с взрывчаткой и оружием захватил маршрутку. По словам очевидцев происшествия, выстрелы звучали каждые 10 минут.

Позже преступник заявил, что в городе есть еще один автобус с заложниками и в другом людном месте спрятана взрывчатка. Также появилось видео с места событий.

Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль, а министр МВД Арсен Аваков экстренно вылетел на Волынь для координации действий по освобождению заложников.

Впоследствии Владимир Зеленский выполнил требования мужчины, который взял заложников в Луцке. В частности, на видео гарант призывает всех посмотреть фильм "Земляне".

Около 22:00 в Луцке начался штурм автобуса, в котором находились заложники. Впоследствии стало известно, что всех заложников освободили, а правоохранители задержали Максима Кривоша.

Как сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, Максим Кривош, который захватил автобус с заложниками, имел сообщников. Нескольких из них уже задержали.