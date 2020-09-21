"Шева не зеленый": Студенты КНУ вышли на протест из-за съезда "Слуги народа"

Митинг студентов КНУ имени Т. Г. Шевченко Интерфакс-Украина

Ряд студентов требуют отставки ректора Леонида Губерского

В понедельник, 21 сентября, возле Красного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко началась акция "Образование без политики" из-за воскресного съезда партии "Слуга народа" на территории вуза. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Так, по состоянию на 10:10 возле здания находились примерно пол сотни студентов. В руках они держали плакаты с лозунгами "Образование без политики", "Красный - цвет стыда", "Университет не место для собраний политических партий", "Нет зеленому КНУ", "Шева не зеленый", "Верховенство права?", "Студенты молчать не будут".

В частности, активисты осудили действия администрации и КНУ им. Шевченко, а именно - разрешение проводить на территории вуза городскую партийную конференцию партии "Слуга народа".

Кроме того, протестующие требуют отстранить ректора университета Леонида Губерского от занимаемой должности на время проведения независимого расследования, к которому требуют привлечь представителей студенчества.

Так, как известно, 20 сентября во внутреннем дворе университета им. Шевченко состоялась партийная конференция партии "Слуга народа", где были представлены кандидаты в Киевсовет.

После чего студенческий парламент заявил, что считает недопустимым проведение публичного мероприятия партии "Слуга народа" на территории университета. По словам студентов, это нарушает закон "О высшем образовании" и устав университета.

Впоследствии на заявление студентов отреагировали в "Слуге народа". Там заявили, что собрание проходило в выходной день без присутствия студентов и преподавателей. Кроме этого, помещение вуза не было использовано для политического собрания. А внутренний двор КНУ - это историческая часть Киева, которая должна быть открытой для всех.

Напомним, накануне, 20 сентября, политическая партия "Слуга народа" представила своих кандидатов в депутаты Киевсовета на местных выборах. В список вошли 10 человек, а возглавила его жена министра иностранных дел Евгения Кулеба.