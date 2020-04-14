В Житомирской области сгорели 27 домов на одной улице из-за возгорания сухостоя

Пожар в селе Борятин ГСЧС

Одного из спасателей забрали в реанимацию с сильными ожогами

В селе Борятин Романовского района из-за возгорания сухостоя огнем уничтожено 27 домов на одной улице, один из спасателей получил сильные ожоги дыхательных путей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Житомирской области.

Как отмечается, 13 апреля примерно в 10 утра загорелась сухая трава на поле около населенного пункта. На момент прибытия спасателей площадь пожара составила 2 гектара, пламя продолжало распространяться.

Позже, в 13:20 в результате сильных порывов ветра огонь мгновенно перекинулся на село и охватил 27 зданий на одной улице. В частности, среди них 16 жилых домов (12 из них пустоши) и 11 хозяйственных построек.

В 14:43 пожар в селе Борятин локализовали, а в 20:20 возгорание было ликвидировано. Всего огнем было охвачено 13 гектаров территории.

Также во время тушения один из спасателей получил ожоги верхних дыхательных путей и госпитализирован в реанимацию.

По данным ГСЧС, удалось спасти 71 здание (28 жилых домов и 43 хозяйственных). Всего на месте пожара работало 15 единиц техники и 53 человека.

Напомним, накануне директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне, который продолжается вторую неделю, приближается к хранилищам с радиоотходами.