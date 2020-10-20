Семьям погибших в катастрофе Ан-26 выплатили компенсации, – генштаб ВСУ

Катастрофа Ан-26 под Харьковом Фото из открытых источников

Сейчас идет работа по техническому расследованию падения самолета Ан-26

Областные военные комиссариаты выплатили одноразовую денежную помощь семьям курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил, которые трагически погибли в катастрофе самолета Ан-26 25 сентября. Об этом сообщает прессслужба Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"Семьи погибших в авиакатастрофе военных получили денежные выплаты", - говорится в сообщении.

Как отмечается, деньги в размере 750-кратного прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января (чуть больше 1,5 млн грн.), зачислили на банковские счета родственников курсантов.

В Генштабе добавили, что сейчас идет работа по техническому расследованию падения самолета Ан-26.

Семьям экипажа компенсации выплатят после окончательного официального установления обстоятельств и причин авиакатастрофы.

Напомним, 25 сентября вблизи города Чугуева разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

В результате авиакатастрофы погибли 26 человек, среди которых курсанты и представители офицерского состава. Один курсант-третьекурсник выжил.

Впоследствии заместитель министра обороны Игорь Старобинский заявил, что семьям погибших военнослужащих в катастрофе АН-26 возле Чугуева выплатят по 1,57 миллиона гривен единовременного пособия. По его словам, такая помощь гарантирована законом о социальной защите военнослужащих.