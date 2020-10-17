Семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом перечислили более 28 млн грн, – Минобороны

Катастрофа Ан-26 под Харьковом Фото из открытых источников

Родственники погибших смогут получить деньги на следующей неделе

Министерство обороны перечислило первые средства семьям военнослужащих, погибших в результате крушения самолета Ан-26 на Харьковщине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что более 28 млн грн направили в Сухопутные войска ВСУ для распределения по военкоматам, которые в свою очередь перечислят эти средства семьям жертв на следующей неделе.

Как сообщают в Минобороны, решение о выплатах принято в отношении 19 погибших курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил. Документы по ним уже рассмотрела Комиссия Минобороны, протокол заседания которой утвердил глава ведомства Андрей Таран.

Сейчас продолжается работа Правительственной комиссии и проведения технического расследования катастрофы самолета Ан-26. Результаты должны быть представлены министру обороны Украины до 25 ноября.

В то же время решение об остальных выплатах обещают принять после окончательного установления всех обстоятельств и причин авиакатастрофы.

Напомним, 25 сентября вблизи города Чугуева разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

В результате авиакатастрофы погибли 26 человек, среди которых курсанты и представители офицерского состава. Один курсант-третьекурсник выжил.

Впоследствии заместитель министра обороны Игорь Старобинский заявил, что семьям погибших военнослужащих в катастрофе АН-26 возле Чугуева выплатят по 1,57 миллиона гривен единовременного пособия. По его словам, такая помощь гарантирована законом о социальной защите военнослужащих.