Запланирована операция на глазах: Родственница жестоко избитого во Франции украинской подростка рассказала о его состоянии

14-летний Юрий, которого жестоко избили в Париже Фото из открытых источников

Виновных в преступлении пока не задержали, однако у полиции есть немало фактов и доказательств

На сегодняшний день состояние избитого в Париже украинского подростка стабилизировалось. Сегодня врачи планируют провести ему операцию на глазах.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения рассказала тетя избитого подростка Ирина Крученик.

Ирина Крученик рассказала, что по факту избиения ее племянника французские правоохранительные органы проводят расследование, мама парня уже несколько раз давала объяснения.

"На сегодняшний день известно, что состояние Юрчика стабилизировалось. Вчера более-менее день прошел хорошо. Сегодня планируется операция на глаза...О прогнозах еще рано говорить. Он очнулся, но будет ли он такой, как был до этого, трудно сказать", – заметила тетя парня.

По словам Ирины Крученик, виновных пока не задержали, однако у полиции есть немало фактов и доказательств. Также поступает много анонимной информации из колледжа, где учился избитый подросток.

Кроме этого она отметила, что представители украинского посольства связывались с семьей пострадавшего, приходили в госпиталь и спрашивали о состоянии парня.

Женщина надеется, что публичная огласка дела и заинтересованность политиков поспособствует скорейшему расследованию этого ужасного преступления, совершенного против украинского подростка.

Новости по теме: Шокирует своей дикостью, варварством, ненавистью: Зеленский отреагировал на избиение подростка-украинца в Париже

Напомним, на компанию 14-летнего Юрия напали 15 января во Франции, подростку не удалось сбежать. В результате нападения у украинца пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. После инцидента украинские дипломаты обратились с официальным запросом в прокуратуру Парижа.