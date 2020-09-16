Сегодня на Донбассе в результате взрыва гранаты погиб украинский военный
Взрыв произошел из-за неосторожного обращения с гранатой
С начала текущих суток, 16 сентября, в районах ответственности украинских бригад на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил.
Согласно сообщению, вблизи населенного пункта Катериновка НВФ осуществили неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений в результате выстрела нет.
"Однако, к сожалению, в результате неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковского погиб один военнослужащий. Обстоятельства выясняются. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины", - отметили в штабе ООС.
Ранее сообщалось, что один из двух украинских военных, которые пострадали в результате подрыва авто на Донбассе, умер. Мужчина ушел из жизни после проведения реанимационных мероприятий.