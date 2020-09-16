Сегодня на Донбассе в результате взрыва гранаты погиб украинский военный

Взрыв произошел из-за неосторожного обращения с гранатой

Согласно сообщению, вблизи населенного пункта Катериновка НВФ осуществили неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений в результате выстрела нет.

"Однако, к сожалению, в результате неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковского погиб один военнослужащий. Обстоятельства выясняются. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины", - отметили в штабе ООС.

Новости по теме: Сутки на Донбассе: В результате подрыва и взрыва гранаты трое военных получили травмы