"Сделки" на рынке ценных бумаг почти на 3 млрд гривен: СБУ разоблачила злоумышленников

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Два инвестфонда получили запрет торговли ценными бумагами

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность лиц на рынке ценных бумаг общей суммой более 2,8 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В частности, следователи обнаружили группу компаний юридических лиц – профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, оказывали услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем.

В период с 2019 по 2020 годы через такую схему было пропущено более 2,8 миллиарда гривен.

В связи с этим, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины приняла решение о запрете торговли ценными бумагами двух инвестиционных фондов.

Продолжается досудебное следствие.

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Напомним, недавно прокуратура разоблачила на Львовской таможни нелегальную схему импорта грузовиков, в результате чего госбюджет недополучил 17 млн гривен. По данным следствия, схему организовали служебные лица таможни совместно с предпринимателями и таможенными брокерами. Так, фигуранты импортировали в Украину 37 грузовых автомобилей на сумму около 40 млн грн.