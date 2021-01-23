СБУ заявила о задержании своего сотрудника по подозрению в подготовке заказного убийства

Задержание сотрудника СБУ "Страна UA"

По данным СМИ, речь идет о полковнике "Альфы"

Служба безопасности Украины подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в подготовке заказного убийства. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Вчера проведены следственно-оперативные мероприятия по пресечению преступления, а именно – предотвращено убийство сотрудника спецслужбы. Сейчас задержан один действующий работник СБУ", – говорится в сообщении.

В СБУ пообещали предоставить официальную информацию по этому поводу после завершения всех следственных и оперативных мероприятий. Никаких имен спецслужба не подтвердила и не опровергла.

Прес-центр СБУ

Однако, накануне ночью журналист Юрий Бутусов сообщил, что был задержан полковник "Альфы" СБУ по подозрению в подготовке убийства начальника главка СБ СБУ Андрея Наумова.

"В заказе убийства подозревается бывший замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный, он объявлен в розыск", – написал Бутусов в Facebook.

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Напомним, несколько дней назад Служба безопасности Украины также объявила в розыск главаря группировки так называемой "ЛНР", который в 2014 году принимал активное участие в организации захвата здания Управления СБУ в Луганской области.