СБУ задержала приспешника генерала Шайтанова, который также сотрудничал с ФСБ РФ

Также у него изъяли большой арсенал оружия

Контрразведка Службы безопасности задержала в Киеве фигуранта дела генерала Шайтанова, бывшего сотрудника Центра спецопераций "А" СБУ, который также поддерживал контакты с полковником ФСБ РФ Егоровым. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, во время проведения обысков по месту жительства фигуранта было обнаружено большой арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов. В частности, правоохранители изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, подствольный гранатомет и 2 гранаты к нему, пистолет STEYR 1914 с глушителем, винтовку типа карабин, ружье Mauser-Werks, самодельную винтовку с глушителем, 3 гранаты РГД-5 и запалы к ним, похожий на пластид материал, 12 капсюлей-детонаторов и более 9 тысяч патронов различного калибра.

Как отмечается, изъятые образцы оружия и боеприпасов приобщены к уголовному производству как доказательства и іх направлено на экспертизу. Также фигуранту производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, во вторник, 14 апреля, контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти, им оказался генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов.

Впоследствии Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи разговоров генерал-майора Валерия Шайтанова с сотрудником ФСБ РФ Егоровым.

Накануне Шевченковский районный суд г. Киева избрал меру пресечения для разоблаченного агента ФСБ Валерия Шайтанова.