СБУ задержала члена НВФ, который принимал участие в боях за Донецкий аэропорт

В 2015 году фигурант покинул группировку и выехал на территорию России

Задержанный представитель НВФ Фото: Telegram-канал СБУ Задержанный представитель НВФ Фото: Telegram-канал СБУ

Служба безопасности Украины задержала бывшего пулеметчика "батальона Восток", который участвовал в боях в районе Донецкого аэропорта. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В 2014 году житель Мариуполя добровольно присоединился в ряды так называемого "батальона Восток". На "посту" пулеметчика он находился на позициях боевиков в районе Донецкого аэропорта, а также Авдеевки и Песков", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2015 году фигурант оставил группировки и выехал на территорию России. После чего вернулся на подконтрольную украинской власти территорию, где и был задержан.

Сейчас ему сообщено о подозрении за участие в террористической группе или террористической организации.

Напомним, ранее контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили и ликвидировали в Донецкой области схрон со взрывчаткой, обустроенный так называемым "МГБ ДНР". В частности, НЗФ обустроили арсенал в заброшенной усадьбе на окраине Марьинки в серой зоне.