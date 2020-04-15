СБУ выявила многомиллиардные махинации с закупкой продуктов питания для учреждений исполнения наказаний

Махинации составили более пяти миллиардов гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали многомиллиардные махинации при организации поставок продуктов питания и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, во время расследования уголовного производства правоохранители разоблачили противоправную схему проведения в 2017-2019 годов тендерных торгов Государственным учреждением "Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины".

Как отмечается, на торгах чиновники по завышенным ценам закупили в коммерческих структурах продукты питания и другие предметы для нужд учреждений исполнения наказаний, на общую сумму более пяти миллиардов гривен.

Также во время проведения следственных действий сотрудники спецслужбы установили, что в ходе реализации противоправного механизма, победители торгов поставляют в исправительные учреждения продукты питания, которые списываются с Государственного резерва. Эти продукты не соответствуют государственным требованиям и являются опасными для употребления.

В частности, во время реализации договоров подконтрольные коммерческие предприятия поставляют мясо кур, рыбу и другие продукты ненадлежащего качества. При подготовке к продаже продукция обрабатывается химическими веществами для придания ей товарного вида и увеличения фактического веса.

По предварительным данным, сумма завышения стоимости товаров и других предметов на этих закупках составляет почти 1,4 миллиарда гривен.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Устанавливается вероятная причастность к противоправной схемы сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, недавно следователи Службы безопасности Украины в Днепропетровской области разоблачилі хищения бюджетных средств во время закупки запчастей подразделениями "Укрзализныци".