СБУ вышла за рамки законных полномочий и совершила должностное преступление: Кузьмин о попытке рейдерского захвата телеканала "112 Украина"

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Нардеп надеется, что сотрудники СБУ, которые превысили служебное положение, окажутся на скамье подсудимых

Должностные лица Службы безопасности Украины, вмешавшись в корпоративный спор относительно телеканала "112 Украина", вышли за рамки полномочий, предоставленных им законом, и, фактически, совершили должностное преступление.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Ренат Кузьмин.

Политик прокомментировал решение Шевченковского суда Киева, который отклонил требование СБУ об аресте имущества и корпоративных прав телеканала "112 Украина".

В частности, Ренат Кузьмин подчеркнул, что закон о Службе безопасности Украины не дает права этому органу заниматься расследованиями в корпоративных спорах. СБУ, по словам парламентария, должна заниматься исключительно государственной безопасностью, бороться с терроризмом, государственными переворотами и покушениями на жизнь общественных и политических деятелей.

"В целом все тяжкие государственные преступления – это и есть компетенция СБУ. Как только Служба безопасности начинает вникать в корпоративные, хозяйственные, семейные споры, она превращается из спецслужбы в обычную рэкетскую преступную организацию", – заявил Ренат Кузьмин.

А сегодня, продолжил нардеп, все общество имело возможность увидеть, как Служба безопасности Украины выполняет "хотелки" президента Зеленского, совершая нападение на СМИ.

"Фактически, должностные лица Службы безопасности Украины вышли за рамки полномочий, предоставленных им законом, и, фактически, совершили должностное преступление", – акцентировал политик.

Ренат Кузьмин надеется, что с помощью активности владельцев телеканала и журналистов сотрудники СБУ, которые превысили служебное положение, окажутся на скамье подсудимых.

Как сообщалось, сегодня, 6 августа, Шевченковский райсуд Киева отказал СБУ и прокуратуре в аресте имущества и корпоративных прав телеканала "112 Украина".

Канал считает такое требование властей попыткой рейдерского захвата со стороны СБУ по заданию президента Зеленского.

Добавим, что дело велось СБУ с лета прошлого года и сейчас, накануне местных выборов, спецслужба попыталась его активизировать. Однако суд счел аргументы СБУ и прокуратуры недостаточными и отклонил ходатайство об аресте, указывает издание.